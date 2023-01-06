Петербургское метро будет работать всю рождественскую ночь

Метрополитен Санкт-Петербурга и несколько маршрутов наземного общественного транспорта будут работать всю ночь с 6 по 7 января. Об этом сообщили в «Организаторе перевозок».

Все станции петербургского метро будут доступны для использования в ночь с 6 на 7 января. Также для горожан и гостей Северной столицы будут доступны автобусы, следующие по маршрутам № 8, 12, 77, 93, 133, 239 и 271.

Кроме них, по Санкт-Петербургу будут курсировать троллейбусы № 23 и 46. Интервал между их рейсами составит примерно 30 минут.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что к середине 2023 года Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга проведет редизайн остановок для общественного транспорта. Обновления позволят им лучше защищать ожидающих пассажиров от осадков и ветра.

Также отмечается, что план по установке и замене остановок в Санкт-Петербурге на 2022 год был полностью выполнен.