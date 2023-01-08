Колесов рассказал, когда потеплеет в Петербурге

Как и прогнозировалось, ночь на 8 января стала самой холодной для Петербурга с начала года. В центре города температура понизилась до -17 градусов. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что по окрестностям города было еще холоднее: -18-22 градуса. Сейчас же в Петербурге постепенно теплеет. На данный момент ветер сменился на юго-восточный. Из-за этого в городе в скором времени температура воздуха постепенно начнет повышаться, утверждает синоптик. В течение первой половины следующей недели будет теплеть, а ко второй половине и вовсе может потеплеть до ноля градусов.

Заметно теплеет и по всему региону. С 10 января и в дальнейшем в регионе снег будет идти постоянно, но с перерывами.