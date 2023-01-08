Пассажиры не взлетевшего из Перми самолета добрались до Москвы на резервном борте

Сегодня, 8 января, из Перми не смогут вылететь самолет в Москву. Причина — частичное выкатывание воздушного судна за пределы взлётно-посадочной полосы. Пассажиры этого рейса смогли добраться до Москвы на резервном борту. Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

«Самолёт был отбуксирован на штатное место стоянки, а для клиентов предоставлен резервный борт. Вылет из Перми в Москву состоялся в 16:48 по местному времени», — сказали в компании.

Также в «Победе» добавили, что на время задержки рейса клиентам предоставили обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее сообщалось, что по данным на 15:00, из аэропорта «Пулково» задерживается вылет нескольких рейсов. Например, по данным онлайн-табло, задерживаются рейсы в Нижний Новгород, Владивосток, Хургаду, Архангельск, Москву.

Также есть и отмененные рейсы в Москву и Дели.

Как рассказали Gazeta.SPb в пресс-службе аэропорта, аэропорт Пулково работает штатно. Причина задержки некоторых рейсов на вылет – позднее прибытие воздушного судна. Рейс в Дели был отменён заранее по решению авиакомпании.