В «Пулково» рассказали о причинах задержек рейсов

По данным на 15:00, из аэропорта «Пулково» задерживается вылет нескольких рейсов. Например, по данным онлайн-табло, задерживаются рейсы в Нижний Новгород, Владивосток, Хургаду, Архангельск, Москву.

Также есть и отмененные рейсы в Москву и Дели.

Как рассказали Gazeta.SPb в пресс-службе аэропорта, аэропорт Пулково работает штатно. Причина задержки некоторых рейсов на вылет – позднее прибытие воздушного судна. Рейс в Дели был отменён заранее по решению авиакомпании.

Ранее сообщалось, что сегодня задержались рейсы в Сочи («Россия»), Калининград («Уральские авиалинии»), Сургут («Россия»), Казань («Победа»), Иркутск (S7), Якутск («Якутия»), Стамбул («Россия»).

Также стало известно, что в пермском аэропорту самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега. Из-за этого задержались и другие рейсы, в том числе в Петербург.