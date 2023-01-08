Из-за ЧП в аэропорту «Большое Савино» задержался рейс из Перми в Петербург

Сегодня, 8 января, в пермском аэропорту самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега. Из-за этого задержались и другие рейсы.

Как рассказали в пресс-службе «Большое Савино», самолет должен был направиться в Москву, однако при разбеге выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет ни среди пассажиров, ни среди членов экипажа. Сам борт также не получил никаких повреждений, говорят в ведомстве.

На время из-за происшествия была приостановлена работа аэропорта. Однако к 11:00 по местному времени аэропорт вновь запустил деятельность. Из-за происшествия были задержаны некоторые рейсы. В частности, из Перми в Петербург рейс должен был вылететь в 07:40. Тем не менее посадка на борт состоялась только в 10:40.