Из Пулково не могут вылететь восемь рейсов

Сегодня, 8 января, из петербуржского аэропорта «Пулково» не могут вовремя вылететь восемь рейсов. Об этом говорится в онлайн-табло аэропорта. Например, задержан рейс в Апатиты, который должна осуществлять авиакомпания «Россия».

Кроме этого, задерживаются рейсы в Сочи («Россия»), Калининград («Уральские авиалинии»), Сургут («Россия»), Казань («Победа»), Иркутск (S7), Якутск («Якутия»), Стамбул («Россия»).

Помимо этого, отменен рейс в Дели («Спайс Джет»).

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 января, в пермском аэропорту самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега. Из-за этого задержались и другие рейсы.

Как рассказали в пресс-службе «Большое Савино», самолет должен был направиться в Москву, однако при разбеге выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет ни среди пассажиров, ни среди членов экипажа. Сам борт также не получил никаких повреждений, говорят в ведомстве.