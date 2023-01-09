В Госдуму внесли проект закона о выходе из антикоррупционной конвенции

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий выход из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ можно найти в электронной базе парламента.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полноправного членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Единственное исключение – провидение проверок того, как страна выполняет обязательства, вытекающие из Концепции об уголовной ответственности за коррупцию.

«При этом Российская Федерация лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса», – добавили в пояснительной записке, подчеркнув, что такие условие неприемлемы. Этим же мотивирован выход России из конвенции.

Данное предложение уже было одобрена в правительстве, а в конце декабря его председатель Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам Владимира Путина, выстраиваемая цепочка доплат, начинающаяся с беременности женщин и продолжающаяся до 17-летия ребенка, должна поддержать все семьи.