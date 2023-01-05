Путин: цепочка доплат должна поддержат все семьи

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что выстраиваемая цепочка доплат, начинающаяся с беременности женщин и продолжающаяся до 17-летия ребенка, должна поддержать все семьи.

«Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия (ребенка), она тоже должна поддержать все семьи», – сказал глава государства во время встречи с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.

Он поблагодарил Владимира Путина за доплаты семьям от 8 до 17 лет, подчеркнув, что это – серьезное подспорье, отмечает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на то, чтобы частично компенсировать путевки в оздоровительные лагеря для 141 тысячи ребят было выделено свыше 3 миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

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