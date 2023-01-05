На компенсацию детских путевок в лагеря Смольный выделил больше 3 млрд рублей

На то, чтобы частично компенсировать путевки в оздоровительные лагеря для 141 тысячи ребят было выделено свыше 3 миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

«В соответствии с постановлением социальную поддержку в сфере отдыха и оздоровления получат 18 категорий детей, имеющих место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что 16-ти льготным категориям путевки будут предоставлены бесплатно, исключительно из средств городского бюджета.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что начиная с 1 января на портале госуслуг больше не действует скидка в 30% при оплате госпошлин. Изначально мера была введена в 2017 году и должна была действовать до 2021 года, но ее продлили до 2023 года.