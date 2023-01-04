На Госуслугах больше не действует скидка для оплаты госпошлины

Начиная с 1 января на портале госуслуг больше не действует скидка в 30% при оплате госпошлин.

Изначально мера была введена в 2017 году и должна была действовать до 2021 года. Позднее её продлили до 2023 года. Скидка на услуги применялась автоматически.

В начале октября 2022 года Минфин РФ объявил о том, что предложений о продлении не поступало. Однако отметим, что на госуслугах продолжает действовать скидка в 50% на оплату автомобильных штрафов. У данной скидки нет срока действия, поскольку она установлена статьей 32.2 КоАП РФ, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что

Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, будут исключены плановые проверки, если до них состоялся профилактический визит по обращению контролируемого лица. Однако мораторий не коснется тех предприятий, которые считаются социальными и промышленными. Также он не распространяется на объекты, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.