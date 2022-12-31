Правительство продлило мораторий на проверки

Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, будут исключены плановые проверки, если до них состоялся профилактический визит по обращению контролируемого лица. Однако мораторий не коснется тех предприятий, которые считаются социальными и промышленными. Также он не распространяется на объекты, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.

Здесь ведомства будут проводить проверки на основании специальных индикаторов. В частности, к ним относятся те случаи, когда контролирующее ведомство получит информацию о нарушении на предприятии.