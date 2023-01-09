В Петербурге появится магазины беспошлинной торговли

На территории Санкт-Петербурга появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов. Их также откроют и в Москве, сообщили в главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при Министерстве иностранных дел России.

«Работа по открытию магазинов беспошлинной торговли ведется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1330 от 26 июля 2022 года», – пояснили в организации.

Цены на товары в указанных магазинах будут устанавливаться трех валютах – рублях, долларах и евро. Попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел России.

После покупки товаров дипломаты будут получать чеки с надписью «Duty Free», в котором могут указываться и сведения о покупателе, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Государственную Думу внесли проект закона о выходе из антикоррупционной конвенции.