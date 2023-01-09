Петергофский дворец Бельведер в Петергофе сдадут в аренду почти за 2 млн рублей

Санкт-Петербургский «Фонд имущества» сдаст в аренду дворец Бельведер, располагающийся в Луговом парке Петергофа. Торги за право аренды состоятся 1 марта, сообщили в пресс-службе организации.

«Объект является объектом культурного наследия федерального значения», а – говорится в документации об электронном аукционе, опубликованной на официальном сайте АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

Согласно опубликованной информации, общая площадь здания составляет 584 квадратных метра, в настоящий момент оно закрыто. Срок аренды дворца – 10 лет. Начальная цена годовой арендной платы составляет 1 822 500 рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что новый перинатальный центр будет возведен на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге к 2027 году. На эти цели будет потрачено около 15 миллиардов рублей.