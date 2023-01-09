Песков: в планах нет новой волны частичной мобилизации

Некоторое время назад в интернете начала появляться информация о новой волне частичной мобилизации пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг эта заявления.

«Все на этот счет было много раз сказано – и в тех же telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом telegram-каналам», – подчеркнул он, отметив, что российские власти настоящий момент не ведут работу по подготовке новой волны частичной мобилизации.

Также Дмитрий Песков напомнил россиянам, что ключевыми первоисточниками сведений о подобных мероприятиях является официальная власть во главе с президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге семьи мобилизованных были освобождены от начисления пеней за несвоевременную или неполную оплату жилищно-коммунальных слуг (ЖКУ).