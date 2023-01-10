Правительство РФ утвердило развитие автопрома до 2035 года

Правительство Российской Федерации утвердило стратегию развития отечественного автопрома до 2035 года. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованной стратегии, предусмотрено два сценария – целевой и базовый. В рамках первого отечественные автомобили должны покрывать потребности 83% россиян. Второй предполагает только 60% при сохранении существенных объемов ввоза новых и подержанных автомобилей в Россию.

Озвученные объемы производства в 2035 году при этом значительно превосходят актуальные для текущего года. Так, по имеющейся информации, в 2022 году было произведено 322 тысячи легковых автомобилей и 2,5 тысяч электрических авто и автобусов. В 2035 число выпускаемых машин первой категории должно составить 1,563 млн, вторых – 506 тысяч.

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