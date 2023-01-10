Переход петербургского завода Nissan к «АвтоВАЗу» состоится в январе-феврале

Расположенный в Санкт-Петербурге автомобилестроительный завод, в прошлом принадлежавший компании Nissan, перейдет в собственность «АвтоВАЗа» от ФГУП «НАМИ» в январе-феврале. Об этом журналистам сообщил президент компании Максим Соколов.

«В январе-феврале», – рассказал он, отвечая на вопрос о сроках передачи актива «АвтоВАЗу».

В конце ноября 2022 года Gazeta.spb рассказывала о том, что ФГУП «НАМИ» приобрело российские активы Nissan и завод в Северной столице, в частности. Тогдашняя сделка предполагает возможность для западной компании выкупить все обратно в течение шести лет.

Обслуживание автомобилей и продажу запчастей, в свою очередь, осуществляет «АвтоВАЗ».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство Российской Федерации утвердило стратегию развития отечественного автопрома до 2035 года.

Nissan автоваз


 

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