В Петербурге открыли новое производство за 1 млрд рублей

Петербургский завод «Ижора-Металл» организовал новое произодство по выпуску стальных заготовок. Оно обошлось в 1 миллиард рублей, половину из которых выделил Фонд развития промышленности (ФРП).

«На новом участке изготавливаются стальные поковки (тип заготовок – прим. ред.) […] Они используются в металлургии, а также в судостроении», – рассказали в пресс-службе организации.

Также отмечается, что объем локализации нового производства составляет 100% – используется только отечественное сырье. Ежегодно на предприятии будет производится четыре тысячи тонн поковок.

«»Кузнечно-механический завод» Ижора-Металл» на новом участке создал 76 дополнительных рабочих мест», – уточнили на официальном сайте ФРП.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге автомобильные заводы, брошенные иностранными производителями, могут отдать под сборку электрокаров.