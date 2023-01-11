В Петербурге начнет формироваться кластер электрокаров?

В Петербурге нашли способ как использовать брошенные иностранными производителями автомобильные заводы. Их могут отдать под сборку электрокаров. Похоже, что в Северной столице начнет формировать целый кластер по выпуску экологичного транспорта.

Так, к примеру глава российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что компания рассматривает возможность использовать бывшую производственную площадку Nissan в Петербурге под сборку электромобилей. Сам холдинг получит актив в феврале этого года в собственность. Пока завод принадлежит подведомственной Минпромторгу корпорации «НАМИ».

«Для этого завода «АвтоВАЗ» готов рассматривать дополнительные проекты, к примеру, по производству созданного в Петербурге электромобиля, — приводит заявление главы компании пресс-служба «АвтоВАЗа».

Компания пока не называет, о какой модели идет речь. Однако, догадаться не сложно. В этом году Обуховский завод совместно с Политехом презентовали автомобиль E-Neva. Его успел опробовать глава Минпромторга Денис Мантуров, но вот где именно будут производить модель до конца ясно не было. В качестве претендентов в начале прошлого года назывался калининградский «Автотор».

Возможность выпуска электрокаров в Петербурге, кажется, должна позитивно сказаться сразу на нескольких аспектах экономики. В частности, перезапуск завода позволит сохранить рабочие места и прокачать компетенции инженеров в автостроении. Кроме этого, выпуск конкретно электрокаров, вероятно, привлечет в Петербург и других производителей.

К примеру, свой путь в Северной столице начинали производители первого в России электрогрузовика компании компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». Ходовой образец модели представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Но массового производства у фирмы пока не налажено. Изначально предполагалось, что конвейер запустят в конце прошлого года. Правда, в Москве. Сейчас первые авто для покупателей намерены начать собирать уже в первом квартале 2023 года. Не исключено, что если продукция компании начнет пользоваться популярностью, то часть производства подтянется м в Петербург.

При этом, формирование своеобразного кластера по разработке и выпуску электрокаров в Петербурге, кажется не удивительным. Как минимум в Северной столице более развития инфраструктура заправок и зарядок, которая накладывается на простаивающие производственные мощности автоконцернов. Соответственно локальные покупатели уже частично обеспечены инфраструктурой для обслуживания экологичных авто.