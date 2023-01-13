Поездки за границу, популярность аптек и доставка еды на дом: чем петербуржцы интересовались в новогодние праздники

На зимних каникулах наступившего года петербуржцы пользовались мобильным интернетом активнее, чем годом ранее. На это указывает выросший на 19% объем трафика. При этом пользователи все чаще отказывались от традиционных голосовых вызов в пользу звонков и чатов в мессенджерах. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные аналитиками МегаФона.

Традиционных голосовых вызовов с целью поздравить родных и друзей на нынешние новогодние праздники было на 9% меньше по сравнению с прошлыми — все чаще жители Петербурга и Ленобласти отдают предпочтение чатам и звонкам через различные приложения для общения. Среди них на первом месте Telegram — 54% от общего трафика данных. На втором месте находится What’s App, отстающий от Telegram почти на 10% — на него пришлось 46% трафика. ВКонтакте — на первом месте по популярности среди соцсетей с 82% трафика.

Анализ мобильной активности также показал, что накануне каникул и в их середине жители Петербурга активно приобретали онлайн лекарственные средства и витамины — в этот период многие болели гриппом и ОРВИ. Это привело к росту трафика интернет-аптек на треть. Больше всего лекарств петербуржцы заказали 28 декабря, 4 и 5 января.

В числе наиболее популярных сайтов накануне и во время праздников также были сервисы, оказывающие услугу доставки продуктов. Пиковых значений посещаемость таких ресурсов достигла 29 и 30 января, а резкое снижение спроса наблюдалось 31 декабря и 1 января.

В числе аутсайдеров в преддверии Нового года оказались онлайн-кинотеатры, чей интернет-трафик существенно упал и смог восстановиться лишь 7 и 8 января, когда вырос на 32%.

Полученные данные прокомментировал Владимир Бакалов, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По его словам, компания заранее подготовилась к высокой новогодней нагрузке на сеть. В минувшем году в регионе было расширено покрытие LTE, построены и модернизированы порядка 1700 объектов связи. Это позволило увеличить скорость передачи данных почти на 20%. Одновременно специалисты МегаФона работали над улучшением качества звонков в мессенджерах.

Телеком-статистика также показала, что нынешние новогодние праздники петербуржцы более охотно, чем в прошлом году, встречали вдали от дома. Число туристов, отправившихся за рубеж, увеличилось на 56% — и почти сравнялось с значениями тех лет, когда еще не было пандемии. Самыми популярными направлениями стали Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Грузия — на эти страны пришлось 20% всех абонентов оператора, которые отправились в зимнее путешествие за границу. Рост интереса наблюдался к таким направлениям, как Черногория, Индонезия и Шри-Ланка. Всего за новогодние каникулы туристы из Санкт-Петербурга побывали в 186 странах мира, в числе наиболее экзотических из которых были Гвинея-Бисау, Гватемалу, Уругвай и Бруней.