У Петербурга появится шанс продемонстрировать свое мастерство в гостеприимстве

Росавиция заинтересовалась уровнем культуры и клиентоориентированности сотрудников отечественных переводчиков. В частности, авиакомпаниям рекомендовали провести дополнительные занятия с экипажами судов.

Причиной такого интереса к уровню обслуживания на бортах стали многочисленные жалобы пассажиров, сообщает «Ъ». В сети, к примеру, можно найти несколько роликов, где пилоты по громкой связи переговариваются друг с другом и обильно приправляют свою речь ненормативной лексикой. Несмотря на то, что подлинность видео вызывает сомнения, Росавиация может стать первым ведомством, которое запустит тренд на повышение сервиса в туристической отрасли в целом. И Петербург в этом смысле может поделиться своими компетенциями.

В Петербурге, похоже, начали активно готовиться к повышению квалификации персонала. Хотя и раньше нарекания к путешествиям в Северную столицу возникали у единиц.

Так, например, на сайтах для поиска работу можно обнаружить вакансию бизнес-тренера в компании-операторе Пулково – ООО «Воздушных воротах Северной столицы». В ряд его обязанностей будет входить разработка материалов для повышения квалификации персонала. Отдельно указано, что специалисту предстоит развивать у коллег навыки клиентоориентированности. Авиакомпания «Россия» в своих вакансиях также указывает, что ряду кандидатов предстоит следить за интеграцией новых сотрудников и их адаптацией под жесткие стандарты сервиса.

Хотя, по данным вице-губернатора Бориса Пиотровского туристы и раньше не высказывали серьезных нареканий к сервису во время путешествий в Петербург.

«Большинство туристов проводят в Петербурге от трех до шести дней, а их «уровень удовлетворенности» временем, проведённым в Северной столица вырос за последний год на 6% и составил 92%», — сообщал Пиотровский в своих соцсетях в сентябре прошлого года.

Кажется, что Петербург в целом может преподать как минимум в отрасли обслуживания туристов пример хорошего тона. Ведь похожие данные по довольным туристам приводит и АТОР, указывая, что по этому показателю Петербург лидирует в стране. Для сравнения, в целом по стране улучшение условий для путешествий по сравнению с 2021 годом заметило 43% туристов (данные ВЦИОМ).