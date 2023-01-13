Toyota уволила сотрудников завода в Петербурге

Автомобилестроительная компания Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода, расположенного в Санкт-Петербурге. Процедура осуществлялась на основе соглашения сторон, сообщили в пресс-службе компании.

«Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

Процедура массового увольнения была начата 14 ноября в связи с закрытием завода Toyota. Лишившиеся работы сотрудники получили от 12 зарплат. Кроме того, им компенсировали часть затрат на переобучение и переквалификацию, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что расположенный в Санкт-Петербурге автомобилестроительный завод, в прошлом принадлежавший компании Nissan, перейдет в собственность «АвтоВАЗа» от ФГУП «НАМИ» в январе-феврале.