В Петербурге разыскивают мошенников, получивших от пенсионерки 7 млн рублей

Днем 13 января в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась пенсионерка, 1949 года рождения. По ее словам, мошенники, представившиеся сотрудниками банка, убедили перевести им свыше 7 млн рублей.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 января потерпевшей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он предложил ей осуществить перевод средств на безопасный счет, аргументируя это возможностью защиты ее средств от мошенников.

«Потерпевшая перевела на указанный неизвестным счет 7 135 000 рублей», а – уточнили в сообщении, добавив, что правоохранители уже приняли меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в канун Нового года пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам почти 8 миллионов рублей.