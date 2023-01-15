Петербуржцев 16 января ждут сильные ветра

Как рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 16 января, жителей Петербурга ждут сильные ветра. Предполагается, что в этот день ветер достигнет 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве пояснили, что в это время лучше убрать со двора дома или балкона все хозяйственные вещи. Обязательно закройте окна. Помимо этого, не забудьте убрать свою машину в гараж. Если же его нет, то припаркуйте автомобиль подальше от деревьев и каких-либо потенциально шатких конструкций.

Конечно же, лучше не выходить на улицу. Однако если так сложилось, то обходите стороной рекламные щиты, шаткие строения. Помимо этого, не будет лишним быть в стороне от мостов, эстакад, линий электропередач.

В случае, если возникла чрезвычайная ситуация, вы можете обратиться к специалистам МЧС по номеру 112.