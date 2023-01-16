В погоне за стройностью: чем опасны диеты

После праздников многие задумываются о похудении. При этом хочется ведь всего и сразу, поэтому девушки идут даже на самые отчаянные методы. Может быть, к желаемой потере веса это и приведет, но и страшных последствий тоже можно не избежать.

Как бы это ни звучало, но диеты могут привести к тому, что у вас замедлится процесс похудения. Вы ограничите потребление пищи, получите дефицит калорий. Как итог, организм будет защищать источники энергии. Метаболизм пойдет на снижение, а вот жировые запасы, как самые надежные и долгохранящиеся, защищаются.

При жесткой диете жир отправится в топку в последнюю очередь, с большей вероятностью вы потеряете воду и мышцы. Не забывайте и том, что ограничение хоть каких-то групп продуктов приведет к тому, что будете недополучать какие-то либо полезные элементы. Недостаток тех же витаминов может привести к более ломким ногтям и волосам, тусклости тех же волос, а кожу ждут высыпания и шелушения.

Кроме этого. могут возникнуть и психологические проблемы. Ваш мозг не будет получать достаточное количество питательных веществ. Как итог, вы можете начать коллекционировать рецепты, будете срываться и переедать, а может зациклитесь на каком-то конкретном продукте. Более того, возможно, вы банально не сможете остановиться в своем сильном желании сбросить вес.

Также это может привести и к тому, что у вас начнутся проблемы с гормонами. Недостаток калорийности рациона, может привести к нарушениям менструального цикла.

Поэтому перед тем как принять решение о том, чтобы похудеть, взвесьте все «за» и «против». Конечно же, лучше проконсультироваться со специалистами.