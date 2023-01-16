Стало известно, в каком состоянии находится Никита Михалков

Состояние режиссера Никиты Михалкова улучшается. Он даже уже начал работать над собственными проектами в больничной палате. Об этом рассказал народный артист России, режиссер Николай Бурляев.

«У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось». — сказал Бурляев в разговоре с телеканалом 360.

Ранее стало известно, что Никита Михалков попал в больницу с гриппом. Позднее в своем телеграм-канале он написал, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение.