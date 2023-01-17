В Петербурге завод «Вагонмаш» стал собственностью Skoda

Завод «Вагонмаш», расположенный в Санкт-Петербурге стал собственностью АО АО «Шкода Транспортейшн А.С.». Сведения о новом владельце внесли в Единый госреестр юридических лиц в конце декабря прошлого года.

«Вагонмаш» уже принадлежал «Шкоде»: в период с 2014 по 2020 годы вместе с ней его владельцем был Кировский завод. Позднее екатеринбургская группа «Синара» выкупила долю завода, которая по итогу составила 50%. Осенью прошлого года компания вышла из состава учредителей петербургского предприятия.

Основная деятельность «Вагонмаша» – это производство пассажирских вагонов для железных дорог электровагонов для подвижного состава метрополитена, сообщает «Агентство Бизнес Новостей» (АБН).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что расположенный в Санкт-Петербурге автомобилестроительный завод, в прошлом принадлежавший компании Nissan, перейдет в собственность «АвтоВАЗа» от ФГУП «НАМИ» в январе-феврале.