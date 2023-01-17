В Петербурге будут судить культиватора наркосодержащих растений

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в выращивании запрещенных растений с целью дальнейшего сбыта полученных из них наркотических веществ.

Как сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры по Санкт-Петербургу, летом 2022 года обвиняемый высадил на территории Кировского района Ленинградской области, в целях дальнейшего сбыта, имевшиеся у него семена наркотикосодержащего растения. В конечном счете им были выращены 186 кустов.

«Кроме того, обвиняемый хранил по месту жительства в высушенном состоянии части растений, расфасованные по пакетам, с целью дальнейшего сбыта», – рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что уголовное дело уже направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербурженка предстанет перед судом за использование поддельных денег.