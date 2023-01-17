Юрист рассказал, как считают налог на проценты по вкладам в 2023 году

В марте 2022 году президент Российской Федерации Владимир Путин отменил обязанность уплаты налога по вкладам. В текущем году подобных послаблений уже не ожидается, заявил Юрист Евгений Дудоров.

«Платить нужно будет в следующем году. Отчетным годом будет являться 2023 год. Банки самостоятельно уведомят налоговые органы 1 февраля следующего года», – подчеркнул он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, как только информация из кредитных организаций поступит в налоговую, там проведут расчеты, в соответствии с которыми выставят счета. Уведомления поступят гражданам через портал «Госуслуг».