Автоэксперт объяснил, почему рынок упадет на 40% в первом квартале 2023 года

Эксперты ожидают падения продаж на новые легковые и легкие коммерческие автомобили в России в первом квартале 2023 года. По оценкам, падение может составить 40%, сообщает ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Gazeta.spb узнала у автоэксперта Дмитрия Попова, что привело к такой ситуации.

По его мнению, ситуацию, сложившуюся на российском авторынке, можно объяснить двумя факторами. Первый из них связан с уходом западных компаний:

«Самих коммерческих производителей не хватает, они покинули рынок. Также есть определенные трудности с поставками», – высказался собеседник издания.

Его слова подтверждают данные ассоциации, согласно которым из России полностью ушли бренды Renault, Nissan, Infiniti и Ford. Mazda, Mercedes-Benz и BMW, в свою очередь, остановили производство новых автомобилей. Часть компаний – заморозили свои предприятия. Например, Volkswagen Group, а также Kia, Hyundai и другие.

Вторая причина, названная Дмитрием Поповым – экономическая ситуация в целом:

«Сложилась не лучшая финансовая ситуация: инфляция 12%. Все необязательные покупки были отложены в целях экономии. Коммерческий автомобиль может подождать ближайшие полгода. Это стандартная история, не автомобильная, а экономическая», – подытожил он, добавив, что пока рано делать однозначные выводы.

Ситуация еще может измениться, хотя и явных предпосылок к улучшению ситуации в первом квартале 2023 года не наблюдается. Пока прогноз о падении на 40% выглядит весьма реалистичным. В таком случае, авторынок составит менее 150 тысяч, уточняет РИА Новости со ссылкой на РОАД.

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