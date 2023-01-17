ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил льготы для стивидорных компаний

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло поправки в городское законодательство, предусматривающие введение налоговых льгот для стивидорных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

«Предлагается ввести “налоговый кэшбек” для стивидорных компаний, которые вкладывают деньги в адаптацию портовой инфраструктуры к новым условиям, и операторов связи, закупающих современное оборудование», – рассказали на официальном сайте ЗакСа.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль даст компаниям возможность использовать средства реинвестирования в модернизацию и перехода на другие виды перевозок. Выпадающие доходы бюджета правительство Северной столицы оценивает в 1,4 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в 2022 году инвестиции со стороны фондов и частников в российские стартапы стали снижаться.