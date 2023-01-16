Петербург прочувствовал снижение инвестиций в свои проекты

В 2022 году инвестиции со стороны фондов и частников в российские стартапы стали снижаться. Петербуржские проекты не стали исключением и уже заметили, как на них это сказалось.

Для понимания: если в 2021 на рынке было заключено почти 300 сделок, то в прошлом – только 128. В частности, отток инвестиций коснулся на сроках запуска выпуска продуктов заявляли в компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». Они хотели запустить массовый выпуск электрокаров еще в прошлом году, но уход инвестора не позволил реализовать планы.

Не быть и петербуржскому проекту «Русско-финский парк живых систем». Причина все та же — уход европейских инвесторов, пишет «Мойка78«. Средства на закупку оборудования и организацию лаборатории должны были выделить финны, но они из проекта вышли.