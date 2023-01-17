В Петербурге огонь охватил кровлю здания-памятника

Вечером, в 17:17 на территории Санкт-Петербурга зафиксировали пожар на кровле объекта культурного наследия. В строении находился бизнес-центр «Сенатор» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«В здании БЦ «Сенатор» происходило тление утеплителя на кровле на площади 40 кв. метров. Эвакуированы 150 человек», – уточнили в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованной информации, пожар произошел по адресу набережная Обводного канала, дом 60а. К 18:07 очаг возгорания был локализован, в 19:50 – леквидирован. Данных о наличии пострадавших не поступало.

Также отмечается, что в тушении пожара принимали участие 29 сотрудников экстренной службы, использовавших семь единиц специальной техники.

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