Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в субъектах РФ

В ряде субъектов Российской Федерации по-прежнему есть проблемы с частичной занятостью и оплатой труда. Их необходимо устранить, заявил глава государства Владимир Путин.

«Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», – подчеркнул президент России во время совещания, на котором обсуждались вопросы экономики.

По словам главы государства, кабинет министров вместе с субъектами Федерации должен работать над исправлением этой ситуации.

Также Владимир Путин подчеркнул, что у государства есть возможность простимулировать занятость и увеличить реальные заработные платы граждан.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу проект, согласно которому в России более не действуют международные договоры Совета Европы.

владимир путин зарплаты неполная занятость правительство рф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в субъектах РФ
Россия выходит из международных договоров Совета Европы
В Петербурге огонь охватил кровлю здания-памятника
Психолог рассказала, почему все больше россиян уходит на удаленную работу
Петербургские текстильщики смогут подключиться к заказам на военное ...
Володин: госслужащих нужно обязать к военной службе
Где окунуться в купель на Крещение и как встречать святой праздник в Петербурге
Добро не пропадет: конфискат могут отдать Минобороны и МЧС