Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в субъектах РФ

В ряде субъектов Российской Федерации по-прежнему есть проблемы с частичной занятостью и оплатой труда. Их необходимо устранить, заявил глава государства Владимир Путин.

«Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», – подчеркнул президент России во время совещания, на котором обсуждались вопросы экономики.

По словам главы государства, кабинет министров вместе с субъектами Федерации должен работать над исправлением этой ситуации.

Также Владимир Путин подчеркнул, что у государства есть возможность простимулировать занятость и увеличить реальные заработные платы граждан.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу проект, согласно которому в России более не действуют международные договоры Совета Европы.