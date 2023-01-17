Россия выходит из международных договоров Совета Европы

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу проект, согласно которому в России более не действуют международные договоры Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации — с 1 января по 15 марта 2022 года», – сообщили в официальном telegram-канале Госдумы со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Также в пресс-службе напомнили о том, что Россия начала выходить из Совета Европы 15 марта:

«Однако 16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты», – разъяснили в сопровождающей документации к проекту.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Владимир Путин поручил Министерству юстиции рассмотреть возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций (НКО)