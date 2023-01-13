Путин поручил создать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству юстиции рассмотреть возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций (НКО). Соответствующие поручения были опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Минюсту России совместно с Минэкономразвития РФ и ОП РФ рассмотреть предложения СПЧ РФ, касающиеся: … возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций», – говорится в сообщении. Следует отметить, что исключение будет происходить по решению руководства указанных НКО.

Владимир Путин также поручил озаботиться совершенствованием нормативно-правового регулирования деятельности некоммерческих организаций.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам президента Российской Федерации, цепочка доплат должна поддержать все семьи.

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