Путин поручил создать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству юстиции рассмотреть возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций (НКО). Соответствующие поручения были опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Минюсту России совместно с Минэкономразвития РФ и ОП РФ рассмотреть предложения СПЧ РФ, касающиеся: … возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций», – говорится в сообщении. Следует отметить, что исключение будет происходить по решению руководства указанных НКО.

Владимир Путин также поручил озаботиться совершенствованием нормативно-правового регулирования деятельности некоммерческих организаций.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам президента Российской Федерации, цепочка доплат должна поддержать все семьи.