Эксперты рассказали, в какой сфере петербуржцу проще всего найти работу

Ситуация на рынке труда Санкт-Петербурга продолжает меняться. Так сферой с наибольшей потребностью в кадрах оказался гостиничный и ресторанный бизнес, следует из результатов исследования, проведенного экспертами сервиса hh.ru.

Согласно полученным данным, владельцы гостиниц и ресторанов разместили на 4% новых вакансий больше, чем в прошлом месяце:

«Ищут кухонных работников (мойщики, повара), а также официантов, администраторов кафе и хостес», – уточнили в пресс-службе сервиса. Также отмечается, что средняя зарплата, на которую может рассчитывать житель Санкт-Петербурга, работая ресторанном и гостиничном бизнесе, сейчас составляет 54 500 рублей.

Если сравнивать с прошлогодними показателями, то можно утверждать, что доход работников этих сфер в среднем вырос на 2% – 1300 рублей. Также следует упомянуть, что максимальная заработная плата трудящихся в ресторанах и отелях Северной столицы может достигать 150 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о самых высокооплачиваемых вакансиях в Санкт-Петербурге.