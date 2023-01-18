В Петербурге будут судить телефонных мошенников, укравших больше 90 млн рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении телефонных мошенников Тихона Колесникова, Сергея Заливчика и Владимира Шепелева. В составе организованной преступной группы (ОПГ) они лишили граждан России 93 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно опубликованным данным, злоумышленники действовали в период с марта по апрель 2021 года. План был прост, но эффективен: мошенники звонили физическим лицам и, называясь сотрудниками правоохранительных органов, Центрального банка РФ и кредитных учреждений, сообщали о получении неустановленными лицами незаконного доступа к их банковским счетам.

Предлагая потерпевшим «защиту» их средств от мошенников, члены ОПГ убеждали их переводить деньги на названные счета, а также передавать наличность «инкассаторам».

«Фигуранты, совместно с неустановленными лицами, в различных групповых сочетаниях, с 18 марта по 6 апреля 2021 года, похитили 93 миллиона рублей», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в СанктПетербурге будут судить культиватора наркосодержащих растений.