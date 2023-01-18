Роскачество: возможность не платить за ЖКХ — миф

В интернете, в том числе на юридических сайтах, можно найти информации о том, что оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) уже заложена в бюджет. Соответственно, платя за них, граждане просто отправляют деньги в казну «в качестве откатов». Эксперты Роскачества объяснили, почему нельзя верить такой информации в интернете.

«Создатели и распространители мифа ссылаются обычно на два документа и вольно их трактуют», – говорится в сообщении. Первым из указанных актов является постановление Правительства № 97 и приказ Министерства финансов от 11 декабря 2018 года.

Подчеркивается, что ни один из этих документов не является гарантом того, что граждане могут избежать оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

«Оплату ЖКУ регулирует Жилищный кодекс РФ. В нем сказано, что граждане должны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги», – пояснил Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

При этом категории граждан, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилья и ЖКХ за счет федерального и регионального бюджетов, действительно есть. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды некоторых групп, чернобыльцы и их вдовы, дети-сироты, многодетные семьи и другие.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что с 9 января 2023 года в России вводится единая квитанция по ЖКХ.