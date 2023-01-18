Автоэксперт рассказал, что позволит российскому авторынку восстановиться

Согласно прогнозам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году может восстановиться и дополнительно вырасти на 12%. Gazeta.spb узнала у автоэксперта Дмитрия Попова, за счет каких факторов этого можно добиться и насколько оправданы прогнозы.

По данным комитета автопроизводителей АЕБ число в 2023 году число легковых автомобилей может увеличиться до 770 экземпляров.

«Эта история из области поговорки: “хочешь удивить Бога, поделись прогнозами”. Конечно, если текущая экономическая ситуация изменится, то пойдет рост», – высказался эксперт, отметив, что сейчас экономическая ситуация находится в состоянии максимального ухудшения. Дальше возможен только рост.

Тем не менее, для того чтобы позитивные прогнозы оправдались, считает Дмитрий Попов, необходимо стимулировать рост всей экономики и продолжать работу по развитию автомобильного рынка в условиях ухода западных компаний.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в первом квартале 2023 года российский авторынок ждет падение на 40%.