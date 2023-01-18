Беглов пообещал Путину зарплаты дворникам в 50 тыс. рублей

Новая система уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге приведет к увеличению заработных плат дворников до 49 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы создаем свои городские предприятия, с 1 января уже приступили к реформированию. Нам нужно полтора-два года, чтобы полностью создать свою городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идет», – рассказал глава Северной столицы.

Он также отметил, что в настоящий момент эту сферу контролируют частные предприятия, которые выплачивают дворникам всего 15-18 тысяч месяц. Чтобы исправить ситуацию, администрация Санкт-Петербурга начала постепенный переход от сторонних подрядчиков на государственные организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Александра Беглова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Северной столице стартовал второй этап перехода на новую систему уборки дворов.