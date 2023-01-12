На манеже не те же? В Петербурге стартовал второй этап перехода на новую систему уборки

В Петербурге стартовал второй этап перехода на новую систему уборки дворов. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства. Предполагается, что в рамках этого этапа (до 1 июля) подрядные организации во всех районах будут последовательно заменены на государственные районные жилищные агентства.

Сейчас на такой формат работы перешли девять районов города, но кварталы пока переходят агентствам постепенно. Предполагается, что таким образом удастся избежать сбоев в работе. Районным администрациям дали право самостоятельно определять участки, которые первыми попадут в ведение жилищных агентств.

Также сообщается, что и техника вся необходимая уже закуплена. Внутриквартальными территориями займутся около 1100 машин, а также более 500 единиц навесного и прицепного оборудования.

Поможет ли новый подход Смольному справиться с сугробами, пока не ясно. Однако виновных в случае чего уже определили. Так, например, директором жилищного агентства Адмиралтейского района является Олег Сидоренко. В случае проблем с уборкой в этом районе вы сможете обратиться по телефону горячей линии 409-71-21. Можно обратиться и лично, правда, только по четвергам.

Напомним, что только за 20 дней декабря государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выявила больше тысячи нарушений в рамках снегоуборочных работ.

«Выявлено более 1 тысячи нарушений, каждое пятое из которых устранено. В отношении организаций, не принявших мер реагирования, объявлено более 400 предостережений», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Правда, терпение петербуржцев лопнуло еще давно. Они подали жалобу на снегоуборщиков. Согласно тексту письма, имеющегося в распоряжении Gazeta.spb, авторы жалобы подозревают СПб ГУДП «Центр» растрате 100 миллионов рублей, предназначенных для уборки снега.

Сегодняшняя погода тоже решила не давать фору властям. Сегодня же, 12 января, горожан целый день ждет снег с разной интенсивностью. Самые интенсивные снега касаются северной части города на Неве. В других районах пока сильную интенсивность не фиксируют, но и центр Петербурга еще это ждет.