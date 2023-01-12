Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придет оттепель

Уже завтра, 13 января, Петербург ждет оттепель. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграмм-канал.

Сейчас к городу надвигается атмосферный фронт с запада. Как только он пройдет, Петербург накроет оттепель, говорит он.

Сегодня же, 12 января, горожан целый день ждет снег с разной интенсивностью. Самые интенсивные снега касаются северной части города на Неве. В других районах пока сильную интенсивность не фиксируют, но и центр Петербурга еще это ждет.

Что касается температуры воздуха, то она будет слабо отрицательной. Но повышаться она еще будет, говорит Колесов.