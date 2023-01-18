Избыточная мера: правительство не поддержало идею о выходном 31 декабря

Правительство Российской Федерации не поддержало проект закона, по которому 31 декабря становится выходным днем. Об этом говорится в отзыве, опубликованном в электронной базе Государственной Думы.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», – объяснили позицию федерального кабмина в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР в декабре 2020 года. Парламентарии предложили внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» направили в правительство Российской Федерации законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в 50 тысяч рублей для жителей блокадного Ленинграда.