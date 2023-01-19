Эликсир молодости: реально ли замедлить старение

Каждая женщина в какой-то момент жизни задумывается о том, что ей бы хотелось выглядеть моложе своих лет. Конечно, волшебных коктейлей не существует и сделать так, чтобы в 60 выглядеть на 35, без хирургического вмешательства невозможно. Тем не менее есть несколько способов, которые позволят вам выглядеть моложе, бодрее и свежее.

Банально, но факт: важно высыпаться, и желательно регулярно. Если вы будете иметь здоровый сон, то прилива бодрости вам совершенно точно не избежать. Да и чего греха таить, выспавшиеся люди выглядят всегда чуточку счастливее. Улыбка и хорошее настроение еще никому не мешали. Чтобы выспаться, человеку в среднем нужно порядка восьми часов. Учитывайте, что еще около получаса требуется на то, чтобы уснуть. Конечно же, спать лучше на удобном матраце и подушке. Отметим, что лучше спится в хорошо проветренной комнате. Комфортной комнатной температурой считаются 22 градуса.

Ни для кого не секрет и то, что организму нередко не хватает витаминов, особенно сильно дефицит ощущается в зимнее время. Чтобы его восполнить, обратите внимание на овощи, фрукты, зелень. В случае с цитрусовыми, помните, что налегать на них не стоит, от аллергии вы точно не помолодеете. Лучше всего посетить врача, который проведёт вам комплексный анализ и изучит, чего не хватает конкретно вашему организму. Тогда вы сможете побороться с конкретной проблемой и ударить прямо в яблочко.

К слову, в медицинских организациях также есть такая услуга как инфузионная терапия. Она подразумевает введение витаминов и полезных элементов внутривенно. Довольно быстрый способ передачи витаминов в клетки организма. Однако в случае с этим методом нужно обязательно пройти консультацию у квалифицированного специалиста.