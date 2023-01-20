Петербуржское МЧС предупредило о повышении атмосферного давления

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 января, ожидается облачная погода, но с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 21 января ожидается небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет иметь северные направления, порывы будут достигать 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью достигнет -2…-4, днем 0…-2. На дорогах будет гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уже который день держится плюсовая погода. Если для жителей это может быть и плюс, то для нерп — совсем нет. Об этом рассказал директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев. Пока еще нерпы не начали страдать, но они готовятся к сезону размножения и вскармливания, а для этого им нужен снег и лед