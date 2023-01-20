Тихо и сухо: Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходные

По словам главного синоптика города Александра Колесова, петербуржцев ждут «приличные выходные». С его слов, в предстоящие выходные в городе будет тихо и преимущественно сухо, температура воздуха слабоотрицательная. Более того, горожане могут рассчитывать даже на солнышко. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Кстати, солнышко мы не видели уже 17 дней, такого в последний десяток лет даже и не наблюдалось, хоть в отдельные дни последних лет в первой и второй декадах января оно всегда появлялось», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 января, ожидается облачная погода, но с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 21 января ожидается небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет иметь северные направления, порывы будут достигать 2-7 метра в секунду.