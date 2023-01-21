В Петербурге компенсации по кварплате начали выдавать по новым правилам

В Санкт-Петербурге начали действовать новые правила компенсации расходов по кварплате для льготных категорий граждан. Теперь расчет будет индивидуальным для каждого льготника, уточнили в пресс-службе горадминистрации.

«Раньше компенсация рассчитывалась по усреднённым показателям, поэтому кто-то получал больше, чем по факту потреблял, а кто-то меньше. Теперь считать будут индивидуально для каждого льготника на основе его фактической квартплаты», – рассказали на официальном сайте Смольного.

Также отмечается, что объем компинсации компенсации все еще будет равен 30%, 40% или 50% в зависимости от льготной категории граждан.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в январе петербуржцам пришли платежки за ЖКХ за прошедший месяц, в которых стоимость отопления сильно поменялась по сравнению с другими месяцами. О том, с чем это связано рассказали в пресс-службе городской администрации.