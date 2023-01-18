В Смольном объяснили, почему не сходятся цифры в платежках за ЖКХ

В январе жители Санкт-Петербурга получили квитанции по ЖКХ за прошедший месяц. Некоторых удивило то, что стоимость отопления сильно поменялась по сравнению с другими месяцами. О том, с чем это связано рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Плата за отопление определяется как произведение утвержденного тарифа на объем потребленной тепловой энергии. Тариф на тепловую энергию в Северной столице изменился с 1 декабря 2022 года на 8,4%», – рассказали в официальном telegram-канале Смольного, ссылаясь на городской Комитет по тарифам.

Также изменения цен объяснили существенным снижением похолоданием в декабре по сравнению с ноябрем. В связи с этим поддержание комфортных климатических условий в жилых помещениях потребовало большее количество тепловой энергии.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно заявлениям экспертов Роскачества, информация о том, что за услуги ЖКХ можно не платить. является ложной.