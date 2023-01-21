Только 7% компаний в Петербурге занимается профориентацией детей, желающих среди родителей – большинство

Большинство трудоустроенных родителей-петербуржцев, хотели бы, чтобы в их компаниях были предусмотрены программы профориентации для детей. Тем не менее, таковых не наберется и 10%, следует из данных исследования, проведенного экспертами сервиса SuperJob.

«Мероприятия по профориентации для детей сотрудников сегодня имеют возможность проводить 7% компаний Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении от пресс-службы организации. Также отмечается, что спрос на профориентационные программы для детей остается стабильно высоким.

При этом 51% опрошенных могут только мечтать о том, чтобы в их месте работы появились программы, помогающие подрастающему поколению определиться со специальностью.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как следует уходить с текущей должности. Так как шаг это серьезный, подходить к нему надо со всей ответственностью.