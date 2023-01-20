Вдох, выдох и на выход: как правильно уволиться

Для кого-то начало нового года становится отправной точкой для перемен в жизни. Кто-то решается на довольно кардинальные шаги. Например, на смену работы. Так как шаг это серьезный, подходить к нему надо со всей ответственностью.

Во-первых, перечислите для себя все «за» и «против» ухода из компании. Подумайте, действительно ли у вас веский повод уходить или же проблему все-таки реально решить другим путем. Одно дело, если вам вовсе не нравится ваша деятельность и вы не видите себя в этом направлении, и совсем другое — если вы не хотите работать с одним конкретным сотрудником. Последнее вполне реально обсудить с начальством, возможно, вместе вы найдете выход.

Не забывайте и о том, что никогда нельзя уходить в никуда. Всегда нужно иметь представление о том, куда вы будете двигаться дальше и чем будете заниматься. Перед тем как написать заявление об увольнении найдите свой «запасной аэродром». Не торопитесь с окончательным решением, полистайте больше вакансий, сходите на собеседования.

Не будет лишним и поднакопить хотя бы небольшой запас средств, хотя бы потому, что следующая зарплата на новом месте у вас будет только через месяц. С новой работой же неизвестно, как все будет складываться.

Постарайтесь сохранить хорошие отношения с работодателем, от которого уходите. Хорошие связи еще никому не мешали. Если у вас были некие сложности с коллективом, то можно на прощание собраться в неформальной обстановке. Не забудьте обменяться контактами с теми сотрудниками, которые могли бы быть полезны вам в дальнейшем.

Конечно же, только в плюс вам будет, если вы завершите все дела на своем рабочем месте. Не бросайте их на потенциального нового сотрудника.

А так, конечно, если вы настроились, то дерзайте! Не стоит тратить время на нелюбимую работу!